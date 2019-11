« Le Monde des lecteurs » - Syrie : Pourquoi la communauté internationale est complice d'Erdogan

« Il ne fait donc aucun doute que la communauté internationale laissera agir tranquillement Erdogan, de la même manière que par le passé elle a laissé agir Pol Pot, Robert Mugabe et d'autres tyrans sanguinaires. » estime Sylvain Foulquier

Sur le blog « Le Monde des lecteurs », les lectrices et lecteurs du « Monde » peuvent commenter l'actualité. Vous pouvez contacter la rédaction par courriel : courrier-des-lecteurs@lemonde.fr.

La tragédie qui se déroule actuellement au nord de la Syrie était prévisible... et d'ailleurs prévue par certains observateurs lucides de la politique internationale. Recep Tayyip Erdogan est un dictateur d'extrême droite ultranationaliste et intégriste, qui persécute toute forme d'opposition démocratique, fait brûler les livres et mène une guerre barbare contre nos alliés kurdes, c'est-à-dire à dire contre ceux qui nous ont aidés à combattre l'organisation terroriste Daesch.

Les milices à la solde de la Turquie qui commettent actuellement les pires exactions au Rohavah (comme en témoignent le viol et la lapidation à mort de Havrin Khalaf, secrétaire générale du parti Future Syria) sont d'ailleurs composées d'islamistes radicaux assez comparables à ceux de Daesch.

Les Kurdes savent pertinemment qu'ils ne peuvent compter que sur l'aide de l'armée syrienne et russe, et qu'ils n'ont rien à attendre des Occidentaux. Trump les a lâchement abandonnés, mais Obama (qui allait jusqu'à blâmer l'UE de ne pas accueillir la Turquie, et avec quelle arrogance !) aurait agi de la même façon. En Europe, les dirigeants allemands, français etc. mangent dans la main du dictateur turc, d'autant que celui-ci utilise les migrants comme moyen de chantage.

... Retrouvez cet article sur LeMonde.fr