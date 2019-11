« Le Monde des lecteurs » - Société : Voile, laïcité

« Pour une fois, le président de la République nous ayant promis l'avènement d'un monde nouveau, ne serait-il pas temps pour nos responsables politiques de prendre enfin courageusement leurs responsabilités en affirmant sans faiblesse ni concession leur volonté d'appliquer strictement les règles de la République, et particulièrement celles de la laïcité ? » affirme Roger Rossi

Que les signataires de la lettre adressée au président de la République et publiée par le journal Le Monde du 16 octobre (page 31) dénoncent toute manifestation d'hostilité contre les musulmans de France, cela ne peut que recueillir la pleine adhésion de la grande majorité des républicains sincères. Et l'incident déplacé du conseil régional de Franche-Comté Bougogne ne doit pas nous égarer. Ne mélangeons pas les problèmes, et soyons clairs.

S'agissant de laïcité, pour les autorités de l'Etat, et notamment pour le premier ministre M. Edouard Philippe et le ministre de l'éducation nationale M. Jean-Michel Blanquier à la suite de cet incident, il semblerait que les parents qui participent en accompagnateurs volontaires aux sorties scolaires ne seraient pas soumis à l'interdiction du port ostensible d'insignes religieux.

Or, en dépit d'un discutable artifice de langage qu'on voudrait faire passer pour une simple appellation fonctionnelle, ces accompagnateurs sont bien des collaborateurs du service public, couverts pendant leur collaboration par l'assurance de l'Ecole, et donc des auxiliaires exerçant occasionnellement une mission du service public.

De la sorte par exemple, les salariés de EDF n'ont plus le statut de fonctionnaire, ni ceux de la caisse primaire d'assurance maladie, mais ils sont néanmoins soumis au principe de neutralité. Le principe de laïcité s'applique pour tous ceux qui exercent une mission de service public et ce, même s'ils sont des agents de droit privé.

