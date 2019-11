« Le Monde des lecteurs » - Presse : Prix Albert-Londres pour Le Monde

« Après Elise Vincent, qui, l'an passé, a obtenu le prix Albert-Londres de la presse écrite pour ses enquêtes sur le djihadisme et la radicalisation en France, c'est au tour de Benoît Vitkine d'être récompensé par le « Goncourt du journalisme », 81e du nom, pour ses reportages sur les pays de l'ex-URSS et de l'Europe orientale, principalement l'Ukraine...» rappelle Claude Gisselbrecht

Après Elise Vincent, qui, l'an passé, a obtenu le prix Albert-Londres de la presse écrite pour ses enquêtes sur le djihadisme et la radicalisation en France, c'est au tour de Benoît Vitkine d'être récompensé par le « Goncourt du journalisme », 81e du nom, pour ses reportages sur les pays de l'ex-URSS et de l'Europe orientale, principalement l'Ukraine...

Rappelons qu'Albert Londres avait couvert, entre autres, la Révolution russe et signé « Dans la Russie des Soviets » et « Les Comitadjis ou le terrorisme dans les Balkans » ! Joli doublé, donc, pour « Le Monde », qui, depuis des lustres, s'est approprié l'une des ses plus célèbres citations : « Notre métier n'est pas de faire plaisir, non plus de faire du tort, il est de porter la plume dans la plaie » ! Mission accomplie pour ces deux jeunes journalistes, qui font honneur à la profession et mérite toute notre gratitude !

Claude Gisselbrecht, Saint-Malo (Ille-et-Vilaine)