« Le Monde des lecteurs » - Informations : A la recherche du temps rogné

« Si le monde de demain n'a plus d'illusions, si nous ne sommes plus capables d'enchanter l'avenir, de le faire rêver ou de le rendre possible, ce n'est pas à cause de la pollution, du réchauffement climatique, ou de la chute des idéologies. C'est à cause d'un coup ongle. Et c'est autrement plus troublant » souligne Henri Carpentier

Sur le blog « Le Monde des lecteurs », les lectrices et lecteurs du « Monde » peuvent commenter l'actualité. Vous pouvez contacter la rédaction par courriel : courrier-des-lecteurs@lemonde.fr.

Accepter la complexité de notre temps, la décrire sans faillir et donner les clés de lecture à ses lecteurs pour tenter de décrypter une planète en ébullition. Telle est sans doute la noble tâche que se fixe au quotidien la rédaction du journal Le Monde et de sa version web LeMonde.fr.

Car, loin d'un traitement twittosphérique de l'information, les lecteurs du Monde cherchent à comprendre, réfléchir les incertitudes de leur temps pour s'informer, comprendre et puis agir. Agir dans une époque folle où l'esprit de raison semble se perdre tout à fait, où l'idéal démocratique est concurrencé par les autoritarismes libéraux, où la recherche technologique touche à la fois ses limites et ses fondements dans le défi climatique et environnemental.

Le Journal LeMonde.fr, c'est cette ambition. Et puis, le 5 septembre 2019, apparaît ce titre étrange : « Comparatif : Les meilleurs coupe-ongles ». Diantre ! Une telle ambition encyclopédique donne le tournis.

Pour parcourir de ce passionnant comparatif, le temps de lecture affiché est de 17 minutes, soit seulement une minute de moins que celui relatif à l'ouvrage de Thomas Picketty Capital et Idéologie, de 1 200 pages.

Le temps de cerveau sollicité est donc à peu près le même pour comprendre une thèse sur les ressorts des inégalités sociales, et pour identifier, tests et photos à l'appui, le meilleur coupe-ongles pour soigner vos orteils.

... Retrouvez cet article sur LeMonde.fr