« Le Monde des lecteurs » - Hôpital : Merci

À vous... À vous les médecins, à vous les infirmières, et à vous, aussi, qui êtes en train de lire ce message. À l'heure où des médecins sont suspendus pour ne pas avoir détecté une malformation, à l'heure où les gynécologues ont peur des éventuels procès, à l'heure où des projets de lois se mettent en place pour éviter à tout prix le risque d'avoir un bébé « malformé » comme on les appelle, je voulais vous lancer un message. Je ne suis ni médecin, ni parlementaire, ni avocate.

Mais je voudrais prendre la parole pour vous dire à quel point vous pouvez être une lueur d'espoir, un raviveur d'espérance, un souffle nouveau. Je voudrais vous dire, à vous tous qui lisez ceci, à quel point des petits Rodrigo, des petits Marcel, des petites Louise, des petites Thaïs, des petites Elizabeth, peuvent être heureux. Heureux, tout simplement.

Certes, ma vie ne suit pas le cours d'une vie « normale », certes je dois faire face à des interventions, des pertes de vue et des rebondissements inattendus. Mais, grâce à vous, je suis heureuse. Grâce à vous, je trouve cette force d'avancer, cette incroyable flamme de vie qui ne cessera jamais de brûler. Alors, je veux vous dire merci. Merci à tous les médecins et les assistants, qui savent prodiguer les soins et annoncer les évolutions avec empathie, douceur et franc-parler.

