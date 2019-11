« Le Monde des lecteurs » - Histoire : La guerre des Appelés

« Cette « guerre » (Il a fallu trente ans pour être nommée ainsi...), s'est terminée par une indépendance normale du peuple algérien... Bien entendu, cette « libération » a été, en grande partie, confisquée par la puissance militaire et religieuse...» rappelle Paul Lapeyre

Quelques réflexions au sujet de cette émission « La parole à vif mais enfin libérée des appelés d'Algérie » présentée dans Le Monde daté 4 novembre que je n'ai pas pu regarder... Vous écrivez des choses intéressantes au sujet des « appelés » et de leurs drames vécus lors de cette « opération du maintien de l'ordre » en Algérie... Votre article est sérieux et émouvant... Laissez-moi, tout de même vous dire combien a été, plus encore, la guerre des « rappelés » !

Nous étions des hommes des classes 52 et 53 (nés en 1931 et 32) qui avions fait un service militaire de 18 mois (même marié et père d'un enfant et vivant dans les extrêmes complications de l'après-guerre 39-45, j'avais été requis par une loi « colonialiste » indigne...), ayant, avec difficulté, commencé à nous créer une existence à peu près convenable (je tenais un petit commerce), nous étions « rappelés à l'activité », brutalement, en Algérie, sans être fixés, le moins du monde, de la durée de notre rappel, sans que nous soit apportée la moindre aide matérielle, à nous et, plus encore à nos familles (surtout pour les pères - j'ai été un père de 17 ans.

Vous avez raison de parler de « la misère » constatée, surtout dans les campagnes, les villages moyenâgeux, l'illettrisme quasi total des populations malgré 130 ans de colonisation... Egalement (in fine dans votre article) la « transformation » psychologique de plusieurs de nos « rappelés », lesquels après avoir participé à de ferventes manifestations, avant leur départ, en France, contre l'absurdité et l'horreur des guerres coloniales, se comportaient « dès qu'il avait un fusil » comme l'indique un « appelé » que vous citez, en parfaite brute (je l'ai, souvent, constaté, moi aussi...).

