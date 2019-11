« Le Monde des lecteurs » - Agriculture : Agribashing

« L'« agribashing » n'est pas la solution. Il vaudrait mieux soutenir ceux qui, de l'intérieur du système, s'orientent vers des options alternatives. La liste en est riche et trop longue pour être détaillée ici mais on voudrait, au minimum, les évoquer. L'évolution des structures agricoles en France, comme dans la plupart des pays développés, a été largement marquée ces dernières décennies , par l'agrandissement des surfaces des exploitations et par l'augmentation de leur capital, ainsi que par la diminution corrélative des emplois. » remarque Bernard Roux

Sur le blog « Le Monde des lecteurs », les lectrices et lecteurs du « Monde » peuvent commenter l'actualité. Vous pouvez contacter la rédaction par courriel : courrier-des-lecteurs@lemonde.fr.

Moins d'agribashing, plus d'attention donnée aux agriculteurs alternatifs

Un film obtient actuellement un grand succès dans les territoires marqués par la ruralité, bien plus qu'à Paris : Au nom de la terre, d'Edouard Bergeon, réalisateur fils d'agriculteur, contant l'histoire d'un agriculteur conduit au suicide par les déboires qu'il connaît sur son exploitation. S'il bénéficie de tant d'intérêt c'est, sans doute, que ce film « illustre le drame du monde agricole de ces quarante dernières années », comme l'écrit Télérama, mais c'est aussi parce qu'il suscite la compassion devant un drame humain dont les spectateurs ruraux et des petites villes connaissent et comprennent le déroulement.

C'est qu'il y a beaucoup de suicides d'agriculteurs en France ! Ces drames surviennent alors que l'« agribashing » bat son plein. S'il ne faut pas voir là des liens de cause à effet, on ne peut cependant que relever une concomitance. Dans les derniers temps, bien des maux ont été attribués aux agriculteurs, dont ceux-ci s'efforcent de se disculper. Mais ils ne peuvent nier que la pratique de l'agriculture de la majorité d'entre eux, devenue « conventionnelle » dans le langage courant, pollue les nappes phréatiques, développe les algues vertes, élève les poulets dans des conditions bien souvent indignes, entretient des troupeaux qui contribuent à la dégradation climatique, etc.

... Retrouvez cet article sur LeMonde.fr