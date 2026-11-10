« Le moment où j'ai été le plus heureux » : Endrick est nostalgique de l'OL

« Le moment où j'ai été le plus heureux » : Endrick est nostalgique de l'OL

Nostalgie quand tu nous tiens. Actuellement en rassemblement avec le Brésil, Endrick s’est présenté en conférence de presse ce mardi et a notamment été interrogé sur son faible temps de jeu au Real Madrid, ainsi que sur ses perspectives concernant le prochain mercato.

« Mourinho est quelqu’un en qui je crois beaucoup car tous les jours, il vient me voir, il me parle et me demande comment je vais , raconte-t-il. Mais ce n’est jamais à propos de football. C’est toujours sur ma vie, comment va ma vie personnelle. C’est quelque chose que j’apprécie énormément car c’est l’un des premiers entraîneurs qui vient me parler et m’accueillir ainsi. » …

AP pour SOFOOT.com