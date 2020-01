Le MMA placé sous l'égide de la fédération de boxe pour l'aider à se structurer

Et le gagnant est... la boxe ! Roxana Maracineanu, la ministre des Sports propose ce mardi que la Fédération française de boxe anglaise reçoive la délégation des arts martiaux mixtes, autrement dit le MMA. C'est une étape décisive en vue de la légalisation de ce sport en France. Six fédérations avaient fait acte, au printemps 2019, de candidature pour encadrer le MMA jusqu'à présent interdit de compétition en France : le kick boxing et muay thaï, le karaté, la lutte, le judo, la boxe française, ainsi qu'une Fédération affinitaire : la Fédération sportive et gymnique du travail (FSGT). En attendant qu'une vraie fédération de MMA se crée dans le futur, le choix du ministère s'est porté sur la boxe anglaise.La lutte a pourtant semblé avoir longtemps les faveurs du pronostic. Mais les soucis financiers de sa fédération ont peut-être plombé ses ambitions. Dans un communiqué, le ministère des Sports a justifié la manière dont il a effectué son choix. Détaillant « les six exigences attendues des fédérations candidates répertoriées dans le cahier des charges : 1. Les conditions d'accueil dans la fédération. 2. Le projet des règles de pratique, intégrant l'encadrement médical de la discipline. 3. Le projet sportif incluant développement et performance. 4. L'ébauche de règles de technique et de sécurité. 5. La solidarité du sport professionnel avec le sport amateur ».«Il y a tout à faire et c'est excitant»Une commission consultative présidée par Laurent Touvet, préfet du Haut-Rhin, s'est réunie mi-décembre pour auditionner les six fédérations candidates. La boxe a répondu à tous les critères demandés. « Il était naturel que nos deux sports se rencontrent et s'associent tant ils ont de points communs, note Brahim Asloum, le champion olympique de boxe en 2000. La boxe va devoir inventer un nouveau modèle et aider le MMA que j'ai toujours soutenu à se structurer. Il va falloir former ...