Le ministre américain des Finances estime que la Fed ne devrait pas relever ses taux de manière excessive

Le ministre des Finances, Scott Bessent, a déclaré à CNBC que la Réserve fédérale américaine devrait faire preuve d'ouverture d'esprit et ne pas relever les taux de manière excessive, affirmant vendredi que le “choc énergétique” était lié à la guerre en Iran et que l'économie sous-jacente était très solide.(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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