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Le ministre américain des Finances estime que la Fed ne devrait pas relever ses taux de manière excessive
information fournie par Reuters 13/11/2026 à 14:27

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Le ministre des Finances, Scott Bessent, a déclaré à CNBC que la Réserve fédérale américaine devrait faire preuve d'ouverture d'esprit et ne pas relever les taux de manière excessive, affirmant vendredi que le “choc énergétique” était lié à la guerre en Iran et que l'économie sous-jacente était très solide.

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