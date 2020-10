Le ministère suspend la distribution de masques potentiellement toxiques aux enseignants

Selon Reporterre , les masques de la marque DIM distribués par le ministère aux enseignants français depuis la rentrée de septembre sont traités à la zéolithe d'argent, un biocide considéré comme toxique.

Une enseigante dans sa classe, à Mulhouse, le 18 mai 2020. ( AFP / SEBASTIEN BOZON )

Les masques distribués aux enseignants pour se protéger du Covid-19 sont-ils toxiques ? La semaine dernière, une enquête du média écologiste Reporterre a épinglé la marque DIM et ses masques lavables. Comme signalé sur les emballages, ils ne sont ni des masques chirurgicaux, ni des masques FFP2 mais ils ont été traités au zéolite d'argent et de cuivre, qui détruit les bactéries et donc particulièrement utiles contre le coronavirus, même après plusieurs lavages.

Un biocide qui peut être considéré comme toxique et qui a alerté l'exécutif . "c'est une information surprenante qui mérite une vérification", avait ainsi assuré la semaine dernière le ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer.

"Dans l'attente des résultats de l'expertise attendus milieu ou fin de semaine prochaine, le ministère de l'Education nationale a finalement annoncé mardi 20 cotobre suspendre la distribution aux enseignants de ces masques controversés" , a expliqué à l' AFP le Snes-FSU, premier syndicat du secondaire. Ils seront remplacés par "d'autres masques en tissu à partir de la rentrée du 2 novembre, après les vacances de la Toussaint, si ces analyses sont mauvaises", a-t-il ajouté.

Interrogé par l' AFP , le ministère a confirmé la suspension de la distribution de ces masques dans l'attente des résultats de l'expertise en cours. Si les analyses de l'expertise sont bonnes, les enseignants garderont les masques actuels.

Selon l'agence européenne des produits chimiques, le zéolite d'argent ou de cuivre est "susceptible de nuire à la fertilité" et peut être "très toxique pour les organismes aquatiques", entraînant des "effets néfastes à long terme".

Emmanuel Macron lui même portait un de ces masques le 8 septembre dernier à l'occasion de sa prise de parole devant les étudiants d'un lycée professionnel de Clermont-Ferrand. Pris d'une quinte de toux, le président avait alors dû enlever son masque, en exprimant la crainte de "s'étouffer avec ça".

Néanmoins, rien ne prouve pour le moment la toxicité. Pour Jerôme Langrand, médecin toxicologue à l'hôpital Lariboisière interrogé par le Huffington Post , il faut "davantage de précisions sur le type de zéolites dont il s'agit" , afin de pouvoir se prononcer. Selon lui, la zéolite d'agent est particulièrement dangereuse pour la santé humaine si elle est sous forme de nanoparticules, qui s'infiltrent dans les poumons et peuvent provoquer des inflammations. Mais les cristaux sont rares sous cette forme, car ils "coûtent très cher".