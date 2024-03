information fournie par So Foot • 28/03/2024 à 23:45

Le ministère anglais des Affaires étrangères alerte ses supporters sur le degré d’alcool des bières allemandes

La résistance des organismes des sujets de Sa majesté retoquée !

Sur son site, parmi les recommandations de voyage adressées aux milliers de supporters anglais qui seront en Allemagne pour soutenir les Three Lions à l’Euro 2024, le ministère des Affaires étrangères outre-Manche a également eu un mot pour prévenir… l’alcoolémie de ses conationaux : « La bière allemande peut s’avérer plus forte que la nôtre, alors buvez de manière responsable, en vous posant des limites et en veillant à respecter la loi », peut-on lire sur le site officiel du gouvernement, qui poursuit : « Si vous êtes trop alcoolisés, vous risquez de ne pas être autorisés à rentrer dans les stades. » Même topo à destination des supporters écossais, qui seront présents dès le match d’ouverture contre le pays hôte, à Munich.…

