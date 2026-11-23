Le militant défenseur des migrants Cédric Herrou à Menton le 23 novembre 2026 ( AFP / Frederic DIDES )

Le militant défenseur des migrants Cédric Herrou a été interpellé lundi et placé plusieurs heures en garde à vue pour des propos provocateurs sur les forces de l'ordre, ce qui a suscité une vague de réactions de soutien à gauche.

Sur son compte Facebook, le militant a diffusé des images des gendarmes venus l'interpeller arme au poing tôt le matin. Ils intervenaient dans le cadre d'une procédure pour provocation publique et directe non suivie d'effet à commettre un crime ou un délit, a expliqué le procureur de Nice, Damien Martinelli.

Dans une vidéo publiée le 6 octobre, M. Herrou a vivement critiqué la violence des policiers contre des lycéens en concluant : "S'il faut user de la violence, on usera de la violence. S'il faut se battre contre des flics, on se battra contre des flics. S'il faut aller chercher des ministres, des députés, des Macron chez eux, la nuit, le jour, on ira".

Après une perquisition de son domicile à Breil-sur-Roya et la saisie de "matériels numériques", la garde à vue a été levée en début d'après-midi, a annoncé le procureur. Peu après, des dizaines de personnes ont participé à un rassemblement de soutien devant la gendarmerie de Menton.

Plusieurs voix à gauche se sont émues lundi de cette interpellation. "Comment appelle-t-on un pays où l'on est arrêté pour une publication Facebook de soutien au mouvement lycéen ?", a fait mine de s'interroger lundi sur X l'eurodéputée LFI Manon Aubry. Sur le même réseau social, le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, a dénoncé une "dérive illibérale" qui "continue", tandis que Les Ecologistes fustigeaient un "acharnement répressif".

Cédric Herrou, qui a été à l'origine de la reconnaissance en 2018 par le Conseil constitutionnel du "principe de fraternité" en cas d'aide désintéressée aux migrants, dénonce régulièrement un "harcèlement" des autorités contre lui-même et contre sa communauté Emmaüs Roya, où des migrants travaillent à la ferme ou dans un "Resto paysan" dans l'attente d'une éventuelle régularisation.

Si les tensions s'étaient apaisées avec la baisse des arrivées de migrants depuis l'Italie, elles sont remontées après l'élection d'Alexandra Masson (RN) à la mairie de Menton et à la présidence de l'agglomération.

Cédric Herrou a récemment dénoncé les obstacles administratifs et les contrôles imposés au " Resto paysan". La semaine dernière, la préfecture a annoncé que des irrégularités avaient été constatées, en particulier en matière d'urbanisme. Elles ont conduit à un signalement au parquet qui a ouvert une enquête: l'établissement est situé en zone rouge, au bord de la Roya, qui a montré son potentiel destructeur lors de la tempête Alex en octobre 2020.

Cédric Herrou a lancé un appel aux dons pour l'aider à financer et organiser la défense d'Emmaüs Roya.