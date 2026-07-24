Le milieu des Bleus, le chantier de Zidane

Si l’arrivée de Zidane sur le banc de l'équipe de France constitue la principale attraction de la future rentrée des Bleus, le nouveau sélectionneur devra vite plancher sur quelques sujets majeurs, comme celui de son entrejeu.

Bientôt intronisé à la tête de l’équipe de France, Zinédine Zidane sera attendu au tournant pour prolonger la tentative de Didier Deschamps de faire de la sélection un collectif tourné vers l’offensive. Ce sera une autre façon de travailler qu’au Real Madrid, le métier d’entraîneur n’étant pas le même que celui de sélectionneur, et une autre armada offensive à gérer après la BBC en Espagne. Comme à Madrid, tout pourrait bien partir du milieu, la fameuse salle des machines que Zidane connaît par cœur et où les Bleus ont parfois manqué de créativité ces dernières années.

Milieu à trois ou héritage de Deschamps

Durant ses 14 années de mandats, on a longtemps critiqué Deschamps pour le manque de style de son équipe de France. À l’aube de ses adieux, Dédé a pourtant changé son fusil d’épaule, pour laisser libre court à l’expression de ses étoiles offensives. Celles-ci lui ont plutôt bien rendu la pareille, avant de se prendre un mur nommé Roja . Un retour à la réalité qui a mis les Bleus devant leur manque de culture du pressing, au moins collectif, mais qui a aussi exposé l’entrejeu des Bleus, à la dérive face à Rodri, Fabián Ruiz et Dani Olmo.…

Par Julien Faure pour SOFOOT.com