Le Milan se fait surprendre à Lecce

Foto Giovanni Evangelista/LaPresse 11 Novembre 2023 Lecce, Italia - sport, calcio - U.S. Lecce vs A.C. Milan 1899 - Campionato Serie A Tim 2023/24 - Stadio E. Giardiniero - Via del Mare. Nella foto: Nikola Krstovic (9 US Lecce), Fikayo Tomori (23 AC Milan)Pic Giovanni Evangelista/LaPresse November 11 2023 Lecce, Italy - sport, soccer - U.S. Lecce vs A.C. Milan 1899 - Italian championship serie A Tim 2023/24- E. Giardiniero - Via del Mare Stadium. In the pic: Nikola Krstovic (9 US Lecce), Fikayo Tomori (23 AC Milan) - Photo by Icon sport