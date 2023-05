Le Milan retrouve le smile face à la Lazio

Quatre jours avant sa demi-finale face au cousin nerazzurro, l'AC Milan retrouve des couleurs face à la Lazio. Un solide succès (2-0) des Milanais, qui reviennent à trois petites longueurs de leur adversaire du jour. Messieurs-dames, la course à la Champions est bel et bien lancée.

AC Milan 2-0 Lazio

Buts : Bennacer (17 e ) et Hernández (29 e ) pour les Rossoneri

Il y a des victoires qui valent plus que trois points, et celle-ci en fait partie. Sous un soleil de plomb et devant un San Siro toujours aussi bouillant, le Milan est parvenu à s’imposer face à la Lazio, concurrent direct dans la course aux places d’honneur. Après la terrible contre-performance survenue sur la même pelouse quatre jours plus tôt face à la Cremonese (1-1), les Rossoneri se relancent au meilleur des moments dans cette course effrénée à la Ligue des champions et reprennent provisoirement la quatrième place en attendant les deux autres chocs de cette 34 e journée (Roma-Inter, Atalanta-Juve). Pour la Lazio, c’est en revanche une troisième défaite en quatre matchs et une seconde place plus que menacée.…

Par Tristan Pubert pour SOFOOT.com