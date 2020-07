Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Milan et Naples reviennent à un point du top 5 Reuters • 15/07/2020 à 21:51









Le Milan et Naples reviennent à un point du top 5 par Florian Burgaud (iDalgo) Trois rencontres de la 33e journée de Serie A avaient lieu à 19h30 ce mercredi soir. En s'imposant 3-1 à San Siro face à Parme, qui menait 1-0 à la pause, sur des buts de Kessié (55e), Romagnoli (59e) et Calhanoglu (77e), l'AC Milan enchaîne un septième match sans défaite. Avec le match nul 1-1 du Napoli à Bologne, le classement est totalement resserré autour de la cinquième occupée à l'AS Roma, qui joue le Hellas Vérone plus tard dans la soirée : les Romains ne possèdent plus qu'une petite longueur d'avance sur leurs rivaux. Dans l'autre rencontre de ce début de soirée, de milieu de tableau, la Sampdoria domine les Sardes de Cagliari 3-0 avec, notamment, un doublé de Bonazzoli.

