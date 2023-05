Le Milan et Giroud enfoncent la Juve

En clôture de cette 37e journée de Serie A, le Milan est parvenu à s'imposer sur la pelouse de la Juve. Un court succès 1-0 notamment grâce à un but de l'immortel Olivier.

Juventus 0-1 AC Milan

But : Giroud (40 e ) pour les Rossoneri

Une semaine en enfer ou comment résumer les derniers jours vécus par la Juve. Après la sanction prononcée par le Comité olympique turinois et la correction reçue sur le gazon d’Empoli (1-4), les Bianconeri ne sont pas parvenus à se relever devant leur public. Face à un Milan qui n’a pas eu besoin de sortir le smoking, les hommes d’Allegri se sont inclinés 1-0 et s’enfoncent encore plus dans la crise. Et ce soir, le fossoyeur se nomme Olivier Giroud.…

Par Tristan Pubert pour SOFOOT.com