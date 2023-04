Le Milan des grands soirs

Victorieux du Napoli dans ce match aller, le Milan est parvenu à rappeler qui est le champion d’Italie en titre. Car si les Rossoneri traversent une saison compliquée en championnat, la Ligue des champions, synonyme de grandes soirées, permet à ce groupe de se sublimer.

Plus le combat est difficile, plus la victoire est belle. Dans un San Siro gonflé à bloc, le Milan est parvenu à remporter cette première manche face au Napoli, ce mercredi soir (1-0). À la différence de la confrontation en championnat deux semaines auparavant remportée 4-0, les Rossoneri ont vécu une soirée beaucoup plus difficile. Très nettement dominée (16 frappes et 10 corners concédés), la bande de Pioli a souffert, mais a résisté. Mieux, elle a fini par l’emporter. En difficulté en championnat depuis le retour du Mondial, l’AC Milan a une nouvelle fois montré un tout autre visage en Ligue des champions, beaucoup plus souriant. Comme face à Tottenham, les Milanais ont été dominés, mais ont une nouvelle fois dégainé leur carte magique, le fameux supplément d’âme. « Nous devrons jouer ce match avec une grande lucidité et, surtout, un grand cœur » , annonçait Stefano Pioli avant la rencontre. Et ses hommes y sont parvenus, en témoigne le but inscrit par Ismaël Bennacer à l’issue d’une contre-attaque pleine d’appétit. Sur chacune de ses offensives, le Milan a fait preuve d’abnégation, poussé par 78 000 fêlés. Alors certes, à l’image de Rafael Leão, les Rossoneri ont manqué par moments de lucidité, mais l’essentiel est ailleurs : le Milan a une nouvelle fois montré qu’il était infaillible dans les grands soirs.

Aussi bien capable de dominer que de subir

En l’espace de deux semaines, les hommes de Pioli sont parvenus à s’imposer par deux fois face au Napoli, avec un style de jeu diamétralement opposé et sans encaisser le moindre but. Lors de sa victoire à Naples en championnat, la bande de Giroud avait très nettement dominé les débats. Ce mercredi soir, Stefano Pioli a prouvé qu’il était l’homme de la situation avec une tactique maîtrisée à la perfection. Hormis les dix premières minutes de chaque mi-temps où le Napoli s’est montré particulièrement dangereux, le Milan s’est montré impérial défensivement. Offensivement, le Milan a profité des espaces laissés par le Napoli pour se projeter rapidement. Une nouvelle fois, le coach milanais a remporté la bataille tactique face à Luciano Spalletti. Car outre son supplément

Tristan Pubert pour SOFOOT.com