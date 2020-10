Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Milan AC remporte le derby, Sassuolo gagne aussi Reuters • 17/10/2020 à 20:10









Le Milan AC remporte le derby, Sassuolo gagne aussi par Samuel Messberg (iDalgo) Le Milan AC s'est imposé dans le derby face à l'Inter Milan sur le score de 2 buts à 1 ce samedi après midi pour le compte de la 4ème journée de Série A. C'est Zlatan Ibrahimovic qui a offert ce match au Milan AC. Auteur d'un doublé (12', 16') il s'est très rapidement relevé de sont penalty manqué juste avant son premier but. L'AC Milan prend donc la tête de la Série A avec 4 victoires en 4 matchs tandis que l'Inter pointe à la 6ème place. Prochain match pour les joueurs de Pioli contre le Celtic ce jeudi tandis que les Interistes recevront Monchengladbach mercredi. La Sampdoria s'est elle imposée 3-0 grâce à Quagliarella, Aguello et Damsgaard contre la Lazio. Sassuolo prend donc la 9ème place et la Lazio n'est que 11ème après 4 matchs.

