Le micmac constitutionnel de Poutine pour continuer à régner

Vladimir Poutine n'entend pas quitter le pouvoir en 2024, date à laquelle expire son mandat. Sauf problème de santé ou révolte populaire, le chef du Kremlin devrait occuper à cet horizon de hautes fonctions au sein de l'État. C'est ce que laisse supposer le changement de Constitution qu'il s'apprête à faire adopter par référendum.L'idée ? Renforcer les pouvoirs du Parlement. Celui-ci élirait désormais le Premier ministre, mais aussi les ministres et les vice-ministres. Autant de désignations que validerait automatiquement le président. Un changement de taille puisque, jusqu'ici, c'est la Douma qui confirme le choix présidentiel. Le chef de l'État continuerait néanmoins à fixer les priorités du gouvernement et à nommer les responsables des structures sécuritaires. L'objectif consisterait aussi à permettre au Conseil de la fédération, la Chambre haute du Parlement, de révoquer les juges de la Cour constitutionnelle et des cours suprêmes.Un Conseil d'État renforcéAutre proposition : accroître les prérogatives du Conseil d'État composé de responsables régionaux et nationaux, et qui perdrait son caractère consultatif pour devenir une institution décisionnaire.Il est prévu également de limiter la fonction présidentielle à deux mandats, et non plus à deux mandats « successifs ». Une clause qui empêcherait un éventuel successeur d'agir comme Poutine en signant quatre mandats entrecoupés d'un intermède au poste de Premier...