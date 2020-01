Le Michelin à l'épreuve du feu judiciaire

Marc Veyrat a perdu la première manche dans le bras de fer judiciaire qui l'oppose au Michelin. Le célèbre Guide rouge, dont le nouveau palmarès sera dévoilé lundi, au pavillon Gabriel, à Paris, l'avait rétrogradé en 2019 en retirant une étoile à son restaurant La Maison des bois de Manigod (Haute-Savoie), un an après lui en avoir décerné trois. « Six mois de dépression » plus tard, le célèbre cuisinier au chapeau noir, chantre d'une « gastronomie botanique et spirituelle », a choisi de porter l'affaire devant les tribunaux. Il exige de ne plus figurer dans le guide, dénonçant « l'amateurisme » de ses inspecteurs, qui avaient jugé ses saint-jacques trop cuites et « confondu », selon lui, une émulsion de reblochon et de beaufort avec un vulgaire cheddar, lors d'une visite. Mais les choses ne sont pas si simples et il est fort probable que la table du « chef paysan » soit toujours recensée dans l'édition 2020 du guide.Lire aussi Marc Veyrat, le feu sacréSon directeur, Gwendal Poullennec, aime, en effet, rappeler que « les étoiles n'appartiennent pas aux chefs mais aux restaurants ». « Nous y figurerons avec deux étoiles », prédit Me Emmanuel Ravanas. « On voit mal Michelin accéder à notre demande de déréférencement ; en même temps, on l'imagine mal se déjuger au moment où ses méthodes sont questionnées, ce qui montre bien que les critères sur lesquels il s'appuie ne sont plus objectifs », soupire...