Le Mexique sous influence argentine

L'empreinte des compatriotes de Messi sur le football mexicain est une évidence : leurs joueurs peuplent leurs équipes, leurs entraîneurs dirigent nombre de leurs club et même la sélection. Mais le Mexique et l'Argentine, ce sont aussi deux manières de vivre le football bien distinctes, ce qui ne va pas sans frictions.

" Au Mexique, j'ai découvert un football à la saveur distincte, où il y a un goût pour le beau jeu, où tu joues plus libéré. Alors qu'en Argentine, si tu perds un ballon toutes les tribunes te tombent dessus. " Damian Zamogilny, ancien défenseur

Ainsi s'était exclamé un supporter de River Plate, après s'être fait confirmer qu'au Mexique, deux fans d'équipes rivales pouvaient s'asseoir côte à côte et sans s'écharper. L'anecdote a souvent été racontée par l'écrivain mexicain et grand fan de football, Juan Villoro, qui avait pris place ce jour-là dans les tribunes de l'estadio Monumental pour assister auRiver-Boca. Une réaction qui en dit long sur ce qui sépare les deux pays hispanophones les plus peuplés d'Amérique latine. D'un côté, un pays où "on est" d'un club, attachement viscéral, de l'autre, une terre où on "supporte" simplement ses favoris., a même écrit Villoro dans une correspondance avec l'écrivain argentin, Martín Caparros. Les fans d'ne sont pas par hasard toujours parmi les plus nombreux à assister aux Coupes du Monde, alors même que la perspective d'une victoire finale ne traverse l'esprit de presque aucun d'entre eux.