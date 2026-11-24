Le Mexique demande à la Chine de réduire son déséquilibre commercial "croissant"

( AFP / ERNESTO BENAVIDES )

Le Mexique demande à la Chine de réduire le déséquilibre commercial "persistant et croissant" entre les deux pays et d’accélérer l’approbation de procédures permettant l’exportation de divers produits mexicains, a annoncé lundi le ministère de l’Économie.

La Chine est le deuxième partenaire commercial du Mexique après les États-Unis, mais les échanges de biens sont très inégaux.

La rencontre entre le secrétaire mexicain à l’Économie, Marcelo Ebrard, et le ministre chinois du Commerce, Wang Wentao, qui s’est tenue à Pékin, visait à proposer à la Chine l’achat d’un plus grand nombre de produits mexicains.

Selon les données du ministère mexicain de l'Économie, la Chine devrait exporter cette année pour plus de 130 milliards de dollars vers le Mexique, tandis que les exportations mexicaines en Chine atteindront environ 10 milliards de dollars.

"Je propose de réduire rapidement et de manière décisive cet écart entre importations et exportations, en ayant le même rythme de croissance pour nos exportations que celui que nous avons eu pour nos importations", a déclaré M. Ebrard, cité dans un communiqué du ministère.

Le ministre a également demandé la simplification de procédures d'autorisation, parfois "en suspens depuis dix ans", nécessaires au Mexique pour exporter en Chine des produits comme les avocats, les citrons, le bœuf, le porc et le sorgho.

Et M. Ebrard a aussi invité son homologue chinois à relocaliser une partie de la production actuellement exportée vers le Mexique.

Cette réunion ministérielle fait suite à la rencontre, la semaine dernière, entre la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum et son homologue chinois Xi Jinping, en marge du sommet de la Coopération économique Asie-Pacifique (Apec), en Chine.