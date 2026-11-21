Le Mexique arrête un baron de la drogue recherché par le FBI

Fausto Isidro Meza, alias (C) à son arrivée dans un hangar militaire de l’aéroport international Benito Juárez à Mexico, le 21 novembre 2026, après son arrestation ( Mexican Secretariat of National Defense / Handout )

Le Mexique a annoncé samedi avoir arrêté un baron de la drogue, Fausto Isidro Meza alias "Chapo Isidro", un des dix criminels les plus recherchés par le FBI, lors d'une opération qui a coûté la vie à quatre militaires et sept criminels présumés.

Le narcotrafiquant a été arrêté en compagnie de deux autres responsables de son organisation criminelle Beltrán Leyvas, vendredi soir à Guasave (nord-ouest), dans l'Etat du Sinaloa où il opérait, a indiqué le ministère mexicain de la Défense, qui a précisé que huit personnes au total avaient été interpellées.

Quatre militaires ont été tués alors que des membres du groupe criminel de "Chapo Isidro" opposaient une vive résistance à l'arrestation de leur chef, selon le ministère. Sept criminels présumés sont morts.

Selon l'armée, qui a aussi saisi des armes, de la drogue et de l'argent liquide, aucune victime civile n'a été signalée.

Les affrontements ont semé la panique à Guasave, où un match de baseball professionnel a été suspendu après avoir été interrompu par des tirs, selon un média local.

Un bus brulé sur un barrage à Navolato, dans le Sinaloa, au Mexique, le 21 novembre 2026 ( AFP / Jose ITURRALDE )

Des vidéos postées sur les réseaux sociaux, dont l'authenticité n'a pu être vérifiée, montraient des personnes courant dans le stade pour se protéger, aux cris de "baissez-vous, baissez-vous !".

Une autre vidéo semble montrer un hélicoptère militaire en vol stationnaire faisant usage d'une mitrailleuse.

Des heurts ont également éclaté dans d'autres secteurs du Sinaloa, où des individus soupçonnés d'appartenir à des groupes criminels ont érigé des barrages routiers improvisés.

Une vidéo a également circulé montrant en apparence "Chapo Isidro" demandant à ses hommes de "calmer le jeu" car "c'est fini maintenant" et qu'il y a "des enfants, des femmes, des innocents".

Ces violences rappellent les événements survenus en février dernier à la suite d'une opération militaire lors de laquelle le chef du puissant cartel de Jalisco Nouvelle Génération, Nemesio Oseguera alias "El Mencho", avait été tué. En représailles, ses partisans avaient incendié des commerces et bloqué des axes routiers dans 20 des 32 États du Mexique.

"coopération bilatérale"

"Chapo Isidro", âgé de 44 ans, était recherché au Mexique pour délinquance organisée. Les États-Unis, qui offraient une récompense de cinq millions de dollars pour son arrestation, ont demandé son extradition pour narcotrafic alors qu'il "figure sur la liste des dix fugitifs les plus recherchés" par la police fédérale américaine (FBI), indique le message de la Défense.

Cette homme est décrit par le site spécialisé dans le narcotrafic Insight Crime comme un chef régional "discret" qui opérait dans deux municipalités de l'État de Sinaloa et entretenait des liens avec les réseaux de trafic de drogue sur la route du Pacifique.

Selon la fiche du FBI, Fausto Isidro Meza est accusé d'avoir fait transiter au moins une tonne de drogues, notamment de la méthamphétamine, de la cocaïne, de l'héroïne et de la marijuana, ainsi que de port d'armes.

Son interpellation "est le fruit d'un travail de renseignement et d'une coopération bilatérale avec les États-Unis", a indiqué sur X le secrétaire à la Sécurité, Omar García Harfuch.

Elle intervient alors que les États-Unis font pression sur le Mexique pour qu'il redouble d'efforts contre le trafic de drogues et l'immigration clandestine.

La présidente mexicaine Claudia Sheinbaum a rencontré son homologue américain, Donald Trump, mercredi en Chine en marge d'un sommet régional.

Interrogé sur cette rencontre, le président américain a affirmé avoir insisté auprès de Mme Sheinbaum sur le fait que "les cartels contrôlent le Mexique" et que Washington ne peut pas le permettre.

Depuis son arrivée à la présidence en 2024, la dirigeante de gauche a multiplié les opérations antidrogue et livré aux États-Unis 92 personnes pour narcotrafic.

En juillet, l'un des chefs du cartel de Sinaloa, Ismael "El Mayo" Zambada, avait été condamné à la prison à vie à New York. Il était l'ancien complice du célèbre narcotrafiquant Joaquin Guzmán, surnommé "El Chapo", extradé en 2017 aux Etats-Unis où il purge également une peine de prison à perpétuité.