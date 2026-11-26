Le métro londonien perturbé par le premier des huit jours de grève prévus cet hiver

Le métro londonien était perturbé jeudi alors que son personnel a entamé la première des huit journées de grève non consécutives prévues cet hiver, retardant de fait les trajets de millions de voyageurs.

Cette grève de 24 heures, qui se prolongera jusqu'à vendredi soir, entraînera la suspension de trois lignes, dont celle reliant la ville à l'aéroport d’Heathrow.

L'ensemble du réseau subira des perturbations et le service sera réduit en cours de journée puis cessera de fonctionner à partir du 21h ce jeudi, a indiqué l'autorité des transports de Londres.

Le "London Tube" est emprunté par 3 à 4 millions de passagers par jour.

Le RMT, le syndicat à l’origine des grèves, a déclaré que les projets de nouvelles modalités de travail pour le personnel du réseau, dont la semaine de quatre jours sur la base du volontariat, aggraveraient les conditions de travail des conducteurs, en les obligeant à conduire plus longtemps.

Deux autres grèves de 24 heures sont prévues mi-décembre, suivies d'autres actions en janvier et février.

Lime, l’un des principaux fournisseurs des 50.000 vélos électriques de Londres, a déclaré jeudi se préparer à une augmentation de la demande pour ses vélos.

Une grève du métro londonien en septembre 2025, qui avait paralysé le réseau, avait provoqué des perturbations généralisées dans la capitale britannique.

(Yoruk Bahceli ; version française Etienne Breban, édité par Benoit Van Overstraeten)