Le message de Marquinhos aux supporters avant de recevoir la Real Sociedad

« Tous ensemble, tous ensemble ouais ! Ouais ! »

Alors que l’échéance n’est que dans un mois et demi, le Paris Saint-Germain commence doucement à tourner son attention vers les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Un double choc face à la Real Sociedad que les Rouge et Bleu entameront à domicile. « Le Parc est notre force. On se sent bien et très confiants quand on a nos supporters avec nous, avec cette ambiance de fou durant tous les matches de poules à la maison , a affirmé Marquinhos dans un entretien pour le site officiel du club. On le sent à chaque ballon qu’ils sont présents, à nous pousser à chaque fois. C’est ce qui montre notre force, il faut que ce soit comme ça tout le temps, c’est très important d’avoir cette force supplémentaire avec nous. »…

TB pour SOFOOT.com