information fournie par So Foot • 23/06/2023 à 16:45

Le message de la fédération allemande aux internautes racistes : « Vous nous dégoutez »

Trop, c’est trop.

La fédération allemande a pris la défense de Youssoufa Moukoko et Jessic Ngamkam, victimes d’insultes racistes, ce jeudi. L’attaquant a manqué son penalty face à Israël et les deux équipes se sont quittées sur un triste match nul (1-1), lors de la première journée de l’Euro Espoirs en Géorgie. « Nos équipes nationales mettent ensemble tout leur cœur à l’ouvrage sur le terrain. Nous ne permettons pas qu’on les divise par la haine, l’incitation à la haine et le racisme » , précise la DFB sur ses réseaux sociaux.…

TJ pour SOFOOT.com