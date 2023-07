Le message d’adieu de Milan Škriniar à l’Inter

Ciao ragazzo .

Au lendemain de l’officialisation de son départ du club, Milan Škriniar a adressé un message d’adieu aux supporters et membres du club nerazzurro . « Au cours de ces années, l’Italie, Milan et San Siro sont devenus ma maison et celle de ma famille, c’est dans notre stade que nous avons construit et célébré notre plus belle victoire avec le Scudetto , a écrit sur Instagram celui dont le contrat est arrivé à son terme ce vendredi. C’est l’endroit que j’ai défendu pendant six saisons, mais où je me suis d’abord senti protégé, grâce à l’affection et à l’enthousiasme que les supporters milanais m’ont toujours réservés, et cela restera indélébile dans mon cœur. » …

