Le mercure toujours au plus haut dans l'hémisphère nord, la Grèce lutte contre les incendies

Un thermomètre de pharmancie indique une température de 46°C à Rome, le 18 juillet 2023 ( AFP / Tiziana FABI )

L'Europe, l'Asie et l'Amérique du Nord souffrent encore d'une chaleur extrême mercredi dans plusieurs régions, parfois en proie à de violents feux de forêt comme en Grèce, où des centaines de pompiers ont engagé "une énorme bataille" contre les flammes.

De la Californie à la Chine, les autorités ont mis en garde contre les dangers de ces températures pour la santé, invitant la population à boire de l'eau et à s'abriter du soleil.

En Europe aussi, plusieurs régions ont été placées en alerte rouge en raison du "danger extrême" induit par ces températures.

Des centaines de pompiers luttent contre des incendies dans l'archipel des Canaries et surtout en Grèce où, pour le troisième jour consécutif, "une bataille énorme" contre les flammes est menée à l'ouest d'Athènes et sur l'île touristique de Rhodes, selon le ministre de la Crise climatique et de la Protection civile, Vassilis Kikilias.

Les vents forts jusqu'à 60 km/h qui soufflent sur une partie du pays attisent les incendies et une nouvelle vague de canicule y est attendue à partir de jeudi, avec des températures qui pourraient atteindre 44°C vendredi et samedi.

230 pompiers de Roumanie, Slovaquie et Pologne vont être envoyés en renfort dans le pays d'ici à vendredi dans le cadre d'une entraide européenne, a annoncé Yannis Artopios, porte-parole des services des pompiers grecs.

Des habitants observent un feu de forêt à Néa Peramos, près d'Athènes, le 19 juillet 2023 en Grèce ( AFP / Louisa GOULIAMAKI )

Selon le gouvernement roumain, 40 pompiers de ce pays se trouvent déjà en Grèce et 40 autres vont les rejoindre.

Malgré les ordres d'évacuation dans certaines localités, certains habitants se refusaient à quitter leur habitation.

"Je ne pars pas. J'ai commencé à construire cette maison quand j'avais 27 ans. Je resterai ici au moins pour la regarder brûler", déclare à l'AFPTV Dimitris Michaelous dans la localité de Pournari, au nord-ouest d'Athènes.

- Charon -

Après Cerbère, c'est la canicule Charon, du nom du passeur des Enfers, qui enveloppe le littoral nord-méditerranéen.

Des touristes devant la Sagrada Familia, le 18 juillet 2023 à Barcelone, lors d'une vague de chaleur en Espagne ( AFP / Pau BARRENA )

Dans le sud de la France, des records ont été battus, essentiellement en altitude dans les Alpes (est), les Pyrénées (ouest) et l'île de Corse, ont annoncé les services météorologiques. Ces records sont 8°C à 11,9°C au-dessus des normales de saison.

En Espagne, "on ne peut pas être dans la rue, c'est horrible, horrible, horrible", s'est lamentée Lidia Rodriguez, 29 ans, à Madrid. "Comme je suis originaire de Séville, je suis habituée à la chaleur, mais là, on étouffe", a témoigné la vacancière auprès de l'AFP.

Selon l'Agence météorologique espagnole (Aemet), les températures ont atteint 45,3°C mardi à Figueres, en Catalogne (nord-est), et 43,7°C dans les îles Baléares.

Et la température de la mer a atteint un niveau record pour la saison sur les côtes espagnoles, avec une moyenne de 24,6°C relevés en bord de mer, soit 2,2°C de plus que la normale de saison et largement plus que les précédents records de 2015 (24°C) et 2022 (23,7°C).

En Italie, 20 villes sont placées en alerte rouge.

A Rome, le mercure a atteint les 40°C, à peine moins que le record local de 40,5°C datant d'août 2007.

Mardi en début d'après-midi, la température la plus élevée relevée en Italie, qui détient le record de chaleur en Europe avec 48,8°C mesurés en Sicile le 11 août 2021, était de 44°C à Raguse, dans cette même île méditerranéenne.

"A Naples, avec les valises on peut faire dix minutes après on est mort", a assuré à l'AFP Erica Levler, 24 ans, étudiante romaine en vacances dans cette ville du sud de la Botte. "C'est un peu mieux ici car il y a la mer, à Rome il y a pas la mer", a-t-elle ajouté.

- "Plans de lutte" -

Une femme se protège du soleil avec un vêtement dans une rue de Pékin, le 19 juillet 2023 lors d'une vague de chaleur en Chine ( AFP / Jade Gao )

Des records de température ont de même été battus dans le monde entier mardi.

L'ONU a appelé le monde à se préparer à des "vagues de chaleur plus intenses", invitant chacun à préparer ses propres "plans de lutte" pour affronter ces températures extrêmes de jour comme de nuit.

Pékin a battu un record vieux de 23 ans avec 27 jours consécutifs de températures supérieures à 35 degrés Celsius, selon les prévisionnistes.

"Je prends une bouteille d'eau glacée quand je sors tous les jours et j'essaie de m'hydrater pour éviter les coups de chaleur", a déclaré à l'AFP Han Weili, une livreuse de 38 ans qui travaille, comme des millions d'autres sur la planète, dans des conditions extrêment difficiles.

Carte des températures prévues en Asie le 19 juillet à 09h00 GMT selon le système de global de prévision ( AFP / )

Phoenix, la capitale de l'Arizona, dans le sud des Etats-Unis, a battu un record similaire, en place depuis 49 ans, avec son 19e jour consécutif de températures supérieures ou égales à 43,3 degrés Celsius, ont indiqué les autorités météorologiques.

Un thermomètre indique une température de 118° Farenheit, soit 47,7°C, le 18 juillet 2023 à Phoenix, en Arizona ( AFP / Patrick T. Fallon )

La vague de chaleur qui frappe le sud des Etats-Unis, qualifiée d'"oppressante" par les services météorologiques, a favorisé plusieurs feux très violents en Californie, entraînant des évacuations d'habitants. Le plus important, Rabbit Fire, a brûlé quelque 3.200 hectares.

Au Canada, plus de onze millions d'hectares sont déjà partis en fumée cette année, avec 885 feux actifs mardi, dont 566 considérés comme hors de contrôle, selon le Centre interservices des feux de forêt du Canada (CIFFC).

Deux pompiers sont morts en luttant contre ces mégafeux.