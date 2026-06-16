Le meilleur buteur du Havre signe librement à Rennes

Un Sénégalais bouge de club en France pendant France-Sénégal. Après Adrien Thomasson, c’est Issa Soumaré qui rejoint librement le Stade rennais jusqu’en 2030 . L’attaquant sénégalais de 25 piges n’avait pas donné suite aux propositions de prolongation du Havre, son club depuis 2023.

Profil polyvalent sur le front de l’attaque rennaise

Avec 8 buts et 5 passes décisives en 34 matchs cette saison, il sort de la saison la plus fructueuse de sa carrière, étant le meilleur buteur et passeur de son équipe. Aligné autant en avant-centre qu’en ailier gauche la saison dernière , il vient renforcer l’armada offensive du Stade rennais, qui jouera la Ligue Europa la saison prochaine, grâce à la victoire du RC Lens en Coupe de France.…

NB pour SOFOOT.com