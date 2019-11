Le meilleur ampli stéréo simple et pas cher

Comparatif « Wirecutter ». Que ce soit pour écouter des disques vinyle ou surclasser la qualité sonore d'une enceinte sans fil, l'ampli stéréo incarne une solution fort intéressante. Nous avons testé les amplis à moins de 200 euros de Sony, Onkyo, Pioneer et Yamaha. Voici nos choix.

Ce test a été réalisé aux États-Unis et a été initialement publié en anglais sur le site Wirecutter. Vous pouvez le lire en version originale ici.

Après avoir examiné 10 modèles et mené plus de 70 heures de tests, nous pensons que le STR-DH190 de Sony est le meilleur ampli stéréo à moins de 200 euros. Il s'agit d'un très bon moyen de découvrir le « son vinyle » et d'une solution simple pour obtenir un excellent son stéréo. Ce modèle a ses limites, mais avec Bluetooth et un préampli phono intégré (ainsi que 100 watts par canal), c'est globalement une excellente affaire.

Notre panel d'écoute a trouvé le son du STR-DH190 de Sony au moins aussi bon que celui de tous les amplis stéréo testés. Ce modèle offre par ailleurs les fonctionnalités qui nous semblent les plus importantes pour la plupart des utilisateurs : le Bluetooth, un préampli phono et beaucoup de puissance. Il présente néanmoins quelques inconvénients : ses connecteurs de câbles d'enceintes sont assez fragiles, son connecteur d'antenne FM, propre à la marque, est irritant car il vous force à utiliser l'antenne bon marché fournie par Sony, et il n'a pas de tuner AM. Lors de nos tests, les performances de nos deux choix étaient quasiment identiques. Si vous n'avez pas besoin du Bluetooth et préférez des connecteurs légèrement plus fiables et la radio AM, jetez un œil à notre deuxième choix.

En termes de performances, le TX-8020 d'Onkyo joue dans la même cour que le STR-DH190 de Sony. Les deux amplis se différencient surtout par leurs fonctionnalités. L'Onkyo n'a pas de connexion sans fil Bluetooth mais utilise néanmoins des bornes filetées qui assurent des branchements plus fiables pour les câbles d'enceintes que les bornes à ressort de Sony. Il possède une sortie subwoofer, ce qui permet de le relier un peu plus facilement à un caisson de basses. Comme il intègre un connecteur d'antenne FM standard, vous pourrez le brancher à l'antenne FM de votre choix. Il comprend aussi un tuner AM, contrairement au Sony.

