Le médiateur de l'énergie adresse un "carton rouge" à Total Direct Energie

Après une hausse de 35% entre 2018 et 2019, les litiges liés aux contrats de gaz et d'électricité portés devant le médiateur de l'énergie sont en hausse de 19% en 2020. Et un tiers d'entre eux concernent Total Direct Energie.

(Photo d'illustration) ( AFP / PIERRE ANDRIEU )

Niveau de facturation contesté, résiliation inexpliquée, pratiques commerciales trompeuses ou agressives... Le médiateur de l'énergie doit traiter de plus en plus en plus de litiges liés au contrat de gaz et d'électricité. En 2020, 27.203 litiges ont été reçus, soit une hausse de 19% par rapport à l'année précédente , après une hausse déjà de 35% entre 2018 et 2019, indique mardi 18 mai l'autorité publique indépendante. En tout 8.595 litiges ont été déclarés recevables.

"Si une partie de cette hausse est inhérente à un marché de plus en plus ouvert, une autre partie est liée à des dysfonctionnements et des mauvaises pratiques de certains opérateurs", déplore le médiateur.

Total Direct Energie et Eni dans le viseur

A cet égard, il adresse un "carton rouge" à Total Direct Energie , qui concentre un tiers des plaintes . Pour le médiateur, l'opérateur "n'a pas été à la hauteur de ce que l'on pourrait légitimement attendre du troisième fournisseur d'électricité et de gaz naturel sur le marché français, filiale d'un groupe international d'énergie". "Malgré plusieurs rencontres avec les équipes du groupe, la situation n'a fait que se dégrader", déplore auprès du Parisien Olivier Challan Belval le médiateur national de l'énergie.

Le médiateur explique ainsi avoir été saisi pour des problèmes de factures non émises, d'impossibilité d'obtenir le remboursement d'un trop perçu ou la résiliation d'un contrat par les clients de ce fournisseur.

Le groupe italien Eni reste pour sa part le plus mauvais élève du marché français, avec le taux de litiges le plus élevé, fruit notamment de son recours au démarchage à domicile, "à l'origine d'abus de toutes sortes". Le médiateur avait d'ailleurs signalé récemment à la justice le cas d'un démarcheur pour le compte d'Eni qui avait rédigé un faux contrat de fourniture de gaz pour une personne âgée résidant en Ehpad.

Le médiateur, Olivier Challan Belval, formule aussi 16 propositions pour améliorer les pratiques, à commencer par un encadrement plus strict du démarchage commercial, avec des sanctions plus lourdes en cas de faute.