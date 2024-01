Le Medef entame un tour de France "pour une Europe qui entreprend"

( AFP / JACQUES DEMARTHON )

Le Medef, première organisation patronale représentative française, a lancé jeudi "un Grand Tour de France" à la rencontre de ses adhérents en région, pour des échanges sur l'Europe, dont le président Patrick Martin veut faire un des thèmes phares de son mandat.

Ce tour en 13 étapes a débuté au Parlement européen de Strasbourg, en présence de Fabrice Le Saché, vice-président en charge de l'Europe, poste nouvellement créé, et il traversera la plupart des régions, dont la Corse, avant de s'achever le 28 mars à Paris, par une "Rencontre des entrepreneurs de France" (REF) consacrée à l'Europe.

"Le Medef et son président ont décidé de réinvestir très fortement le champ européen afin que l'Europe soit un atout pour nos entreprises", et les élections européennes de juin sont "une première échéance-clef", dans un contexte de "concurrence internationale plus vive que jamais", écrit le mouvement dans un communiqué.

Le tour de France vient "en complément" de la plateforme de consultation en ligne lancée par le Medef le 18 décembre à destination de ses adhérents, et permettra "de recueillir les priorités des entrepreneurs et des branches adhérentes", explique le Medef.

Il dit souhaiter "renforcer notre position collective par la présentation d'un manifeste européen des entreprises".

Le 18 avril, le Medef invitera les têtes de listes aux élections européennes à venir présenter leurs propositions économiques et à réagir à celles du Medef.