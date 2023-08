Le Medef dénonce un possible nouvel étalement de la suppression d'un impôt de production

Le président du Medef Patrick Martin a dénoncé mardi un possible nouvel étalement dans le temps de la suppression d'un impôt de production, s'inquiétant de la "fiabilité de la parole de l'Etat".

La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) a été réduite de moitié cette année et devait être complètement supprimée en 2024, mais selon une information du journal Les Echos non confirmée par le gouvernement, la suppression de la seconde moitié serait étalée sur quatre ans.

"Je n'ai pas eu de propos définitifs de Bercy et singulièrement (du ministre de l'Economie) Bruno Le Maire mais, clairement, un étalement de cette suppression jusqu'à quatre ans est à l'étude", a déclaré à l'AFP Patrick Martin, à un mois de la présentation par le gouvernement de son projet de budget pour 2024.

Bercy comptait initialement supprimer complètement la CVAE en 2023.

"Ca nous pose d'abord un problème de principe, qui est celui de la fiabilité de la parole de l'Etat", explique le président de la première organisation patronale française.

Il relève aussi que la trajectoire de baisse d'impôts était déjà "intégrée par les entreprises, prioritairement par les entreprises industrielles".

"Sur les 4,5 milliards d'euros de CVAE qui restent à supprimer, il y en a 25% à peu près qui bénéficieraient à l'industrie", constate Patrick Martin, alors que le gouvernement a fait de la réindustrialisation de la France une priorité.

Le président du Medef note encore que les entreprises sont mises "sous pression y compris par l'Etat lui-même pour investir massivement, notamment sur la décarbonation", dans un contexte de ralentissement économique.

Par ailleurs, le Medef juge peu probable la suppression d'un allègement des cotisations patronales sur les salaires compris entre 2,5 et 3,5 Smic, voulue par certains parlementaires de la majorité.

"On ne perçoit pas une grande appétence du gouvernement pour aller sur cette voie", note Patrick Martin.

Le président du Medef relève que le gouvernement veut utiliser les excédents présents et à venir de l'assurance chômage (Unédic) pour financer France Travail, qui doit remplacer Pôle Emploi en 2024, et l'agence France Compétences.

Pour lui, ces excédents pourraient "être fléchés vers une réduction des cotisations pour l'assurance chômage" que "dorénavant les entreprises sont seules à acquitter".

Concernant l'alourdissement de la fiscalité sur le gazole non routier (GNR), il rappelle un accord "informel" entre le gouvernement d'une part, et les agriculteurs et professionnels des travaux publics d'autre part, pour une hausse "échelonnée d'ici 2030". Il espère que l'augmentation en 2024 "ne sera pas particulièrement haute".