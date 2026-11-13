« Le mec m'a attaqué en justice... » : Palmieri s'en prend à Vignal

Urgent : poste à pourvoir en Corse. Sans entraîneur depuis le limogeage de Laurent Peyrelade, le 26 octobre dernier , Bastia semble ouvert à toutes les candidatures. Bastia à la recherche d’un coach, ce n’est pas passé inaperçu pour un ancien de la maison, Grégory Vignal, défenseur aux quinze matchs en Corse en 2003.

« Le Sporting Club de Bastia est un club qui m’intéresse particulièrement, a-t-il affirmé pour Foot National . J’y ai évolué en tant que joueur et j’y ai vécu un très beau passage. J’ai officiellement déposé ma candidature auprès de la direction et je suis actuellement dans l’attente d’un retour ; à ce jour, aucun entretien formel n’a encore eu lieu. » Finalement, les entraîneurs sont comme tout le monde, ils attendent les entretiens d’embauche.…

LP pour SOFOOT.com