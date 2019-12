Le McDonald's controversé de l'île d'Oléron a finalement ouvert ses portes en toute discrétion

Le bras de fer a duré cinq ans, avant que la chaîne de fast-food n'obtienne finalement gain de cause et qu'un McDonald's n'ouvre finalement ses portes ce jeudi à Dolus, sur l'île d'Oléron, en Charente-Maritime. Une inauguration sans publicité et sous l'oeil d'une poignée de vigiles. La direction a retardé l'événement, qui devait initialement avoir lieu avant l'été, en dénonçant des « manoeuvres d'intimidation ». Île d'Oléron: le McDo de Dolus a ouvert ce jeudi matin https://t.co/idBWSK9rT8 pic.twitter.com/6HBuAH1lSu-- Sud Ouest (@sudouest) December 26, 2019 Le groupe d'opposants à ce projet, dont le maire écologiste de Dolus a pris la tête, s'opposait à l'implantation de ce restaurant dans une zone commerciale, arguant de raisons de sécurité. La mairie assure désormais que la bataille juridique n'est pas terminée.Un risque « accidentogène »En décembre 2018, la mairie de Dolus avait été enjointe par le tribunal administratif de Poitiers, puis par la cour administrative d'appel de Bordeaux, de délivrer le permis de construire du restaurant.Depuis des années, le maire écologiste Grégory Gendre, ancien membre de Greenpeace, s'opposait au projet, prenant des arrêtés de refus de permis de construire, évoquant notamment un risque « accidentogène » en raison d'un accès routier insuffisant au restaurant.La mairie s'est pourvue en cassation, et le Conseil d'Etat « devra juger si oui ou non l'accès au restaurant est accidentogène alors que la population de l'île quintuple en été », a indiqué ce jeudi Me Julien Marceau, avocat de la mairie.Une action en justice intentée par deux citadinsSelon le maire, s'ajoute au risque routier un « risque hydraulique », le restaurant étant installé sur un site qui a connu plusieurs inondations depuis l'été, « en raison de l'artificialisation des sols, d'un réseau d'eau pluviale qui sature ».Il convient que cela n'est pas dû ...