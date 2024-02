information fournie par So Foot • 13/02/2024 à 14:43

Le match Rouen-Valenciennes délocalisé

Petit stade Robert Diochon parti trop tôt.

Il faudra encore patienter pour connaître l’horaire du quart de finale de Coupe de France entre Rouen et Valenciennes, prévu le 28 février, mais c’est un bon début, le lieu est connu. Après avoir fait tomber Toulouse et Monaco dans la mythique enceinte Robert Diochon, le FC Rouen va devoir déménager et accueillir les Nordistes à Caen, au stade Michel d’Ornano.…

