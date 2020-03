Le match que vous n'avez pas regardé : Voždovac - Vojvodina

Un centre commercial, un toit un peu particulier, des visiteurs venus d'ailleurs, un ancien Niçois aux abonnés absents et une entrée savoureuse avant un plat principal servi à quelques kilomètres. Tout ça c'était le duel le plus haut d'Europe, entre Voždovac et Vojvodina en D1 serbe et c'est le match que vous n'avez pas regardé.

FK Voždovac 1-2 FK Vojvodina

Le stade le plus haut d'Europe

On le sait, hormis pour le duel entre l'Etoile rouge et le Partizan Belgrade, le football serbe peine à attirer du monde en tribune. Mais justement, le FK Voždovac a eu la chance de voir son duel contre Vojvodina programmé quelques heures avant le 162. Dès lors, nombreux sont les groundhoppers du monde entier à avoir coché la rencontre dans leur agenda avant de passer aux choses sérieuses. "", s'interroge, interloqué, le patron de la- la taverne - voisine. Il faut dire qu'il a plutôt l'habitude de servir le café et la rakija à des habitants de ce quartier situé au Sud de Belgrade, plutôt qu'à des supporters de Brøndby, de Sheffield United ou du Hansa Rostock, à en croire les stickers qui fleurissent autour du Stadion Shopping Center ? Comment ça shopping center ? Justement, c'est la curiosité numéro 1 autour FK Voždovac et c'est pour elle que tous ses touristes se sont massés en ce dimanche ensoleillé.Depuis sa montée dans l'élite en 2013, le FK Voždovac s'est donné pour ambition de devenir "", soit le troisième club du pays. Cela tombe bien, dans le même temps, une société allemande se lance dans la construction d'un centre commercial sur les ruines de l'ancien terrain du club. Cerise sur le gâteau,