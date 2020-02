Le match que vous n'avez pas regardé : Porto-Vecchio-Nebbiu

Même dans une ville qui a du mal à vivre hors de la saison estivale, le football ne s'arrête pas. Dans le Sud de la Corse, l'AS Porto-Vecchio a donc défié la lanterne rouge de son championnat de Régional 1. Pour un résultat surprise, avec la victoire du Nebbiu et des spectateurs très mécontents.

Porto-Vecchio 1-3 Nebbiu

Le Tours FC flingue Nîmes, également parti avec la recette de la Coupe

Un président et ses chèvres

Tout bon club amateur dispose, dans son effectif, d'un libéro au profil typique. À savoir costaud, solide, impossible à bouger, n'hésitant pas à protester ou à réclamer, terminant forcément une rencontre avec la biscotte dans le short, adepte malgré tout de la faute tactique, plus doué pour les chandelles aériennes qui font du bien que pour les relances risquées dans les pieds. Celui de l'AS du Nebbiu Conca d'Oru répond à tous les critères, frappe les six mètres et garde même un peu d'énergie pour la répartie.Quand un spectateur agacé par le jeu arrêté lance "", lui répond ainsi du tac au tac : "" "", rétorque, désemparé, l'homme sur la touche. Deuxième, en vérité. Car oui : sur le terrain de l'AS Porto-Vecchio, la lanterne rouge du championnat Régional 1 de Corse (neuf défaites et trois nuls, en quatorze journées) réalise l'exploit de s'imposer. Dur à digérer, pour les locaux...L'optimisme est pourtant de mise, à l'approche de ce dimanche après-midi. Au complexe sportif du Prunellu, où se côtoient différents sports (tennis, basket et football) et où les tribunes des diverses disciplines sont quasi collées dos à dos, il ne reste plus beaucoup de place sur le parking. En même temps, que faire d'autre ? La ville ne bougeant quasiment que durant la saison estivale, les commerces du centre affichent dans leur majorité un habituel "" et le marché hebdomadaire ne présente que quatre producteurs. Un calme seulement troublé par la sixième édition du rallye Portivechju Lire la suite de l'article sur SoFoot.com