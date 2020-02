Le match que vous n'avez pas regardé : Nepal Police - Nepal Army

Un championnat-éclair, des flics contre des militaires, un renversement de situation rocambolesque, un chèque de 79 euros et un rêve de titre qui se dessine. Tout ça, c'était le departemental derby entre la police et l'armée népalaises, et c'est le match que vous n'avez pas regardé.

Nepal Police Club 2-4 Tribhuvan Army Club

Au Népal, décombres et du temps perdu

Deux stades, une seule phase

Mais que diable peuvent donc avoir en commun le PSG et la première division népalaise ? C'est simple, ils sont tous les deux liés à Qatar Airways. Pour le premier, la compagnie aérienne officie en tant que sponsor premium et pour le second, en tant que mécène du championnat. Depuis le début de la saison, le sponsor maillot du FC Barcelone et de l'AS Rome a en effet déboursé 150 000 dollars pour ajouter son nom à la Martyr Memorial's League. Une dénomination qui fait référence à la dizaine de personnes exécutées sous la dynastie Rana, qui a régné sur le royaume du Népal en 1846 et 1851 et que l'on célèbre depuis chaque 29 janvier. Enfin, au Népal, on dit plutôt le 16 magh, car la république himalayenne possède en effet son propre calendrier, le Bikram Sambat. Pour faire simple, il comprend douze mois, lesquels comprennent entre 29 et 32 jours, avec très précisément 56,7 ans d'avance sur le calendrier grégorien. Ce dimanche 2 février (19 magh) se jouait la fin de la dixième journée de la saison 2019-2020. Enfin, 2076 plutôt.On connaissait les saisons classiques et les saisons calendaires, bienvenue au Népal, où le championnat ne dure que deux mois puisque les quatorze participants ne s'affrontent qu'une seule fois ! Ceci dit, on aurait du mal à parler d'inéquité par rapport au terrain puisque les clubs de la Martyr Memorial's League sont répartis dans deux stades : l'un à Katmandou, l'autre à Patan, dans la périphérie de la capitale. Comme à Gibraltar, jouer à domicile équivaut donc à jouer à l'extérieur Lire la suite de l'article sur SoFoot.com