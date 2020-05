Le match que vous n'avez pas regardé : Lokomotive Leipzig-adversaire invisible

Un match en plein confinement, un opposant fantomatique, un petit message de Christian Karembeu, plus de 180 000 tickets et autant d'euros dans la caisse, une manita et un rage quit. Voilà pour le clash entre le Lokomotive Leipzig et un onze invisible, pour le match que vous n'avez pas regardé.

Lokomotive Leipzig 5-0 Adversaire invisible

Il était une fois Magdebourg

Au bon souvenir des Girondins de Bordeaux

En Allemagne de l'Est, on a peu de football de haut niveau, mais on a plein d'idées. Loin des lumières de la Bundesliga, la majorité des clubs de l'ex-RDA ont dû redoubler d'imagination pour faire face aux pertes financières liées à la pandémie du Covid-19.Alors que ce vendredi 8 mai, le FC Magdebourg organisait un déplacement virtuel jusqu'à Rotterdam pour commémorer sa victoire en finale de la C2 1974 face à l'AC Milan de Giovanni Trapattoni (2-0, le seul titre continental de l'histoire du football Est-allemand), le Lokomotive Leipzig, pensionnaire de D4, jouait quant à lui la carte locale en organisant dans son stade Bruno-Plache un amical assez particulier. Et pour cause : les Jaune et Bleu du quartier de Probstheida y affrontaient un adversaire... invisible.L'idée, très simple, est née le 19 mars alors que le football allemand, comme partout ailleurs, est complètement à l'arrêt. Pour le Lok, cela représente une perte moyenne de 30 000 euros de recettes par match non joué. Coup dur quand on a des joueurs et un staff à payer, sans compter les installations à entretenir. Le club décide donc d'organiser un match virtuel et met en vente des tickets tout aussi virtuels vendus au prix d'un euro pièce, soit le même prix qu'en 1987. Année où les Lipsiens disputaient probablement le match le plus fou de leur histoire : une demi-finale de Coupe des coupes face à Bordeaux, qui s'est terminée par une séance de tirs au but remportée par les Allemands de l'Est (6-5). Ce 22 avril, pour faire face à la demande, la rencontre était délocalisée au Zentralstadion de Leipzig, jadis deuxième plus grande arène d'Europe (derrière le Stade de Strahov de Prague) Lire la suite de l'article sur SoFoot.com