Le match que vous n'avez pas regardé : Labasa-Ba

Un trophée d'avant-saison, un cadre paradisiaque, un match aller surprenant, un policier décisif et la fin d'une disette longue de quinze ans. Tout ça était au programme du Champion versus Champion, le match que vous n'avez pas regardé.

Labasa 2-1 Ba

Ce qu'il faut savoir sur les Fidji

Aaaah, les îles Fidji ! Un nom qui, par le froid polaire qui recouvre actuellement la France, suffit à s'évader immédiatement vers un climat plus clément, des plages de sable fin à perte de vue, sur lesquelles on se prélasserait sans fin à l'ombre des palmiers, les doigts de pieds en éventail, arrosés du clapotis de l'eau tiède et turquoise de l'océan Pacifique Sud. Évidemment, comme chacun le sait, le sport roi de cet archipel aux 322 îles s'appelle rugby et particulièrement sa version à sept, laquelle a offert la seule médaille d'or olympique du pays aux Jeux de Rio, en 2016. Néanmoins, sur les 900 000 habitants que compte la population locale, quelque 35 000 passionnés de ballon rond tâtent le cuir tous les week-ends, à en croire le dernier recensement établi par la Fédération. Et les plus talentueux d'entre eux se trouvent à Ba, une petite ville de l'Ouest de Viti Levu, la principale île des Fidji.Les, comme on les surnomme, possèdent en effet l'armoire à trophées la plus garnie du pays. Jugez plutôt : 21 titres de champion, 8 coupes nationales, 22 championnats inter-districts et, à l'échelle continentale, une finale de Ligue des champions océanienne, perdue en 2007 contre les Néo-Zélandais de Waitakere United. Tiens, mais au fait, c'est quoi le championnat inter-districts ? Eh bien aux îles Fidji, c'est tout simplement le tournoi le plus important de l'année puisque, contrairement au championnat, il inclut tous les districts du pays. Et avant chaque saison, qui débute au mois de février, le vainqueur du championnat inter-districts affronte celui de la Premier League fidjienne dans une double confrontation au nom ronflant : le trophée. Pour l'édition 2020, Ba, champion