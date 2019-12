Le match que vous n'avez pas regardé : Bastia-Borgo-Pau

Un duel entre le club actuellement numéro un de National, à savoir Pau, et la meilleure équipe de Haute-Corse, c'est-à-dire le Football Club de Bastia-Borgo, ça ne se rate pas. Surtout quand le vent s'en mêle, qu'on regrette l'absence du Sporting dans les premières divisions françaises et que Dado Pršo vient dire bonjour.

Bastia-Borgo 1-2 Pau

Non, il n'y a pas que le Sporting Club de Bastia en Haute-Corse. Un autre club moins connu, dénommé le Football Club Bastia-Borgo et dont l'enceinte est située entre l'aéroport et Furiani, tire actuellement son épingle du jeu. Et pour cause : aujourd'hui, cette équipe fondée en 2017 et résultant de la fusion entre le CA Bastia et le Borgo FC représente la meilleure du département puisqu'elle évolue en National depuis le début de cette saison 2019-2020. Mais pour trouver le Complexe Sportif de Borgo, où le promu accueille le FC Pau ce vendredi, il vaut mieux avoir l'habitude du maquis. Car sur l'Île de Beauté où la nuit obscurcit les montagnes avant 17h, le terrain apparaît bien isolé. Rien à voir avec Armand Cesari, mythique structure de la région facilement accessible pour n'importe quel touriste. ", grogne un habitué des lieux, présent à chaque match du FCBB.Il faut dire que le club démarre tout juste son ascension. Pas étonnant, donc, de voir un terrain de basket derrière un premier but et le parking voitures derrière le second. Ou d'observer une unique tribune, largement suffisante pour loger les quelques centaines de supporters ayant le courage de braver le vent violent de ce début de week-end. Un vent qui manque de faire s'envoler les drapeaux des deuxà l'approche du coup d'envoi ou de lober le gardien de Pau Guendouz Lire la suite de l'article sur SoFoot.com