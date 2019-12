Le match que vous n'avez pas regardé : América-Junior

Samedi, la finale retour de Liga Águila 2019 de clôture voyait América recevoir Junior. Un match dans tous les cas historique : une victoire, et l'América glanait son premier titre depuis 2008, une éternité pour un club si populaire et passé en deuxième division. Si Junior l'emportait, c'était le triplé pour le club de Barranquilla, après avoir gagné les tournois de clôture en 2018 et d'ouverture en 2019. Et c'est aussi le match que vous n'avez pas regardé.

América de Cali 2-0 Junior

Le bouquet finalización

Onze ans que l'América attendait ça : une finale de Liga Águila dans son stade. Onze ans, dont un purgatoire de cinq saisons en Primera B, d'où le club est revenu en 2017. Ce n'est pas pour rien si, 6 heures avant la finale, une marée rouge inonde déjà les artères principales de Cali, au sud de la Colombie. Autour du stade Pascual-Guerrero, des milliers de fans desfont la fête et se chauffent. Si l'América n'affronte pas le Deportivo Cali, le grand rival, Junior de Barranquilla ne reste pas moins une équipe honnie à battre absolument, d'autant plus en finale. "", détaille Felipe, supporter des Escarlatas, qui a étudié à Toulouse. C'est dire le choc psychologique. "" Ça ne trompe pas : dans les tribunes, des banderoles au nom des groupes de supporters issus de différentes villes fleurissent ; Pereira, Popayán et même... Barranquilla.Luis, lui, n'a pas pu obtenir l'un des 45 000 billets que se sont arrachés les supporters, mais a enfilé son maillot rouge dès le matin. Son frère, qui vit à Houston, aux États-Unis, a eu son week-end pour revenir en Colombie. "Le topo est simple pour América et Junior. Après le nul 0-0 au Metropolitano de Barranquilla, sur la côte caraïbe, le vainqueur de ce match retour sera champion de Colombie. Avantage América, qui a fini mieux classé au général et qui reçoit pour cette nouvelle manche. Comment ces deux