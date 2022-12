Le match que personne n'aurait voulu voir : Légendes FIFA-ouvriers

La FIFA organisait ce lundi une petite sauterie à Doha pour un match d'exhibition entre ses légendes vieillissantes et plusieurs travailleurs migrants, dispatchés dans deux équipes mixtes. Forcément, Gianni Infantino n'a pas pu s'empêcher d'y passer une tête. Et c'est le match que personne n'aurait voulu voir.

Équipe bleue 0-3 Équipe jaune

Infantino au sifflet

Il n'y a pas 48 heures que Youssef En-Nesyri a touché le ciel dans ce stade Al-Thumama, que voilà déjà l'enceinte à la forme devide de sens. Les agents de sécurité n'ont plus personne à fouiller ou à biper, la salle de presse commence à être démantelée, tout comme les bureaux réservés aux journalistes en tribune, et neuf sièges sur dix sont relevés. La Coupe du monde ne reviendra pas ici, sauf pour un dernier tour de piste de 60 minutes, qui s'apparente moins à du football qu'à un petit numéro de cirque. En ce jour sans match, la FIFA a organisé une petite rencontre d'exhibition entre seset un groupe de travailleurs résidant au Qatar. Certains d'entre eux avaient pris part à la Worker's Cup, une initiative valorisant des ouvriers œuvrant sur les chantiers des stades dans un tournoi de foot et filmée pour donner corps à un documentaire . Ce lundi, ils ont eu le droit de jouer aux côtés de quelques stars du foot d'avant., expose Youri Djorkaeff.crazyPour ces vétérans, invités par les organisateurs, cette petite sortie est aussi l'occasion de se dégourdir les jambes, après près d'un mois à user ses jeans sur les fauteuils des loges présidentielles, même si un noyau d'hyperactifs se donne rendez-vous dans un five tous les midis pour éliminer les cocktails de la veille. L'échauffement se limitera donc à un… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com