Le match entre Monaco et le Paris SG annulé en raison des intempéries

La pluie aura eu raison de la rencontre de clôture de la 15e journée de Ligue 1 entre Monaco et le Paris SG. Initialement prévu dimanche soir (21 heures), le match est annulé « sur décision des autorités monégasques » en raison des intempéries, a annoncé dimanche le club de la Principauté.

La rencontre « sera reportée » à une date pour l'instant indéterminée, a encore précisé le club monégasque. Les départements du Var et des Alpes-Maritimes ont été placés en alerte rouge pluie-inondation dimanche matin, face à un « épisode méditerranéen marqué ».

« Événement pénible et dangereux »

Sont notamment menacées les parties est du Var et ouest des Alpes-Maritimes, deux départements où respectivement 82 et 66 communes ont été reconnues en état de catastrophe naturelle samedi après les dégâts causés par un précédent épisode méditerranéen le week-end dernier, épisode qui avait entraîné la mort de six personnes dans le Var.

« Nous nous trouvons face à la perspective d'un événement pénible et dangereux », a commenté sur BFMTV Jean-Luc Videlaine, le préfet du Var, en précisant que les cours d'eau côtiers devraient réagir « plus fortement que le week-end dernier », notamment dans le golfe de Saint-Tropez et dans le

