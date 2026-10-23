Le match entre l'OM et Le Havre finalement maintenu à son horaire initial ?

Tout ça pour ça. Selon RMC Sport, le match entre l’OM et Le Havre ne serait pas reporté dimanche . Un temps annoncé à 20h45 pour remplacer un potentiel report de PSG-OL, la rencontre serait diffusée finalement à son horaire initial, soit 17h15 .

Aucun report indiqué pour dimanche soir pour le moment

Si la Préfecture de police de Paris n’a toujours pas tranché concernant un report ou non de PSG-OL dimanche soir, le casse-tête risque d’être immense pour la LFP. Si l’instance du football français s’est prononcé en défaveur du report du choc de Ligue 1, elle a tout de même indiqué qu’elle se plierait aux décisions des autorités compétentes. Mais à 48 heures de la rencontre, alors qu’aucune décision n’a encore été prise, en cas de report il faudra que la LFP et le diffuseur puissent avoir le temps nécessaire pour décaler un autre match pour en faire l’affiche du dimanche soir.…

LB pour SOFOOT.com