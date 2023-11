Le match des U18 d’Arsenal à Brighton décalé car le bus s’est trompé de ville

Il ne faut pas toujours faire confiance au GPS.

Les U18 d’Arsenal devaient se rendre ce samedi à Lancing, près de Brighton, pour y affronter les jeunes Seagulls . Mais à midi, heure du coup d’envoi, aucune trace des Londoniens. Normal : le bus des Gunners s’est en fait rendu à… Bournemouth, à plus de 100 kilomètres et 2 heures de route de la station balnéaire. Reportée à 12h30, la rencontre a finalement été décalée à une date ultérieure. Cette erreur est d’autant plus étonnante qu’Arsenal et Bournemouth n’évoluent même pas dans le même championnat. Les jeunes canonniers participent à la U18 Premier League South, alors que les juvéniles c herries disputent la U18 Professional Development League.…

LT pour SOFOOT.com