Le match de Coupe de France de Bordeaux reporté

Y’a pas d’arrangements. Toujours plongé dans l’incertitude concernant leur sort, les Bordelais ne sont pas encore prêts à retrouver les terrains. Alors que les Girondins devaient disputer le 3 e tour de la Coupe de France face à l’US Saintes (D2) ce samedi, L’Équipe avance que le match devrait être reporté au dimanche 20 septembre .

Selon le quotidien sportif, la préfecture de Charente-Maritime a d’abord remis en question la tenue de la rencontre ce mercredi, envisageant un huis clos ou une délocalisation. Une nouvelle réunion devrait avoir lieu ce vendredi matin . Mais selon L’Équipe , la rencontre se disputera finalement une semaine plus tard à 15h.…

LB pour SOFOOT.com